Chivas Femenil volvió a meterse entre las mejores del torneo. Con un doblete de Alicia Cervantes, el Rebaño venció 2-0 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez y selló su pase a las semifinales del Apertura 2025 con global de 4-2. El triunfo no solo confirmó la jerarquía del equipo, sino también la mentalidad que su propio entrenador, Antonio Contreras, destacó con orgullo en conferencia de prensa.

“Chivas ha sido superior en los dos partidos ante un gran rival. Ha sido valiente, disciplinado y ordenado, pero sobre todo, ha sido un equipo elegante sabiendo ganar. Si hemos sido todo eso ante un gran equipo, es porque nosotros también somos otro gran equipo”, afirmó el técnico español, visiblemente emocionado por la actuación del equipo.

Contreras también aprovechó para reivindicar el talento nacional y el compromiso de sus futbolistas: “Voy con estas mexicanas al fin del mundo. Me dijeron un día: ‘Estas mexicanas no te van a fallar nunca’. Y lo han demostrado. Que se crean las mexicanas de verdad y que se apueste por ellas”, declaró, en una de las frases más aplaudidas de la noche.

El estratega rojiblanco no dejó pasar la oportunidad de elogiar a Alicia Cervantes, figura del partido, y subrayar su evolución. “A mí me vale madre que metas 300 goles; yo quiero 300 goles más trabajo. Y ahora eres mejor Licha”, sentenció. Además, resaltó la labor defensiva del equipo: “Este año hemos sido el segundo mejor defensivo sin defensas, porque Casandra y Damaris no son centrales, y aun así lo han hecho espectacular”.

El pedido de Antonio Contreras antes del Clásico Nacional ante América

Antes de despedirse, el español lanzó un mensaje directo a la afición de cara a la siguiente ronda, donde enfrentarán nada menos que al América: “El año pasado metimos 34 mil en semifinales, ahora quiero un poquito más. ¡Chivahermanos, vámonos a las 40!”, pidió Contreras.