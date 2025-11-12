Chivas ya se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. En medio de este contexto, destapan posible fecha y horario para la ida y vuelta entre el Guadalajara y la Máquina Cementera.

Por otro lado, sale a la luz que Gabriel Milito quiso ir a golpear a exjugador del Rebaño Sagrado por sus críticas en el podcast de Ricardo La Volpe. A su vez, el mercado de pases ya se siente en Verde Valle debido a que afirman que la directiva ya empezó a negociar por Eduardo Águila y Brian Gutiérrez.

Chivas ya negocia por Eduardo Águila y Brian Gutiérrez

Una de las grandes dudas que han surgido es si la directiva de Chivas para el Clausura 2025 iba a sacar la chequera y diferentes reportes señalan que sí. En medio de este contexto, Jesús Hernández sacó a la luz que la directiva rojiblanca ya comenzó a negociar por Eduardo Águila, central de Atlético de San Luis. A su vez, en el mismo reporte dio a conocer que el Guadalajara comenzó pláticas por Brian Gutiérrez.

Destapan fecha y hora para Chivas vs. Cruz Azul

Como decíamos al principio, Chivas ya se alista para enfrentar a Cruz Azul mientras se espera que la Liga MX haga oficial fecha, hora y transmisión. Sin embargo, Alex Ramírez dio a conocer que la ida se llevará adelante el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México, transmisión de Amazon Prime, mientras que la vuelta se realizará el domingo 30 se realizará la vuelta en el Estadio Universitario entre las 20:00 y las 21:00.

Gabriel Milito quiso golpear a Daniel Guzmán

El entrenador de Chivas se ha caracterizado por tener los pies sobre la tierra al momento de hablar sobre su equipo en tono mesurado. De todas maneras, David Medrano reveló que Gabriel Milito quiso ir a golpear a Daniel Guzmán, exjugador del Guadalajara, por críticas que hizo en el podcast de Ricardo La Volpe.