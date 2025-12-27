Chivas Femenil atraviesa un proceso de ligera reestructuración después de quedar nuevamente eliminadas en semifinales del Apertura 2025. Los principales señalados han sido el director técnico Antonio Contreras y la directora deportiva Nelly Simón, quienes, todo indica, tendrán una nueva oportunidad en el Clausura 2026. Sin embargo, durante este mercado de invierno se han tomado decisiones duramente cuestionadas por la afición, y una de ellas acaba de confirmarse oficialmente.

Este viernes se hizo oficial la salida de Dana Sandoval, una de las atacantes más prometedoras del club, quien desde los 16 años brilló en la cantera rojiblanca. No obstante, en el último torneo fue prácticamente borrada por Antonio Contreras, disputando apenas tres partidos y sin la posibilidad real de marcar diferencia debido a los escasos minutos en el terreno de juego.

Ahora, Dana Sandoval será jugadora de Xolos Femenil. Lo rescatable para el Guadalajara es que la delantera renovó recientemente su contrato hasta 2028 y su salida se da únicamente en condición de préstamo, con el objetivo de que tenga mayor continuidad y desarrollo en Primera División para después regresar con más experiencia. Aun así, su partida simboliza la situación de varias jugadoras talentosas que no han encontrado minutos bajo la gestión de Contreras.

Dana Sandoval se convirtió en la tercera baja de Chivas Femenil para el Clausura 2026

Con este movimiento, Dana Sandoval se convierte en la tercera baja oficial de Chivas Femenil rumbo al Clausura 2026, junto con Montserrat Hernández y Araceli Torres. En cuanto a altas, el club ya anunció los fichajes de Mayra Pelayo, Jasmine Casarez y Eva González, además de la renovación de Gabriela Valenzuela. Con estos movimientos, el plantel aparenta mantenerse competitivo para pelear nuevamente por el título en el próximo torneo.