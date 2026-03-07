Chivas ha vuelto a las andadas cometiendo múltiples equivocaciones en el aparato defensivo que sigue costándoles goles en contra, en donde ahora los protagonistas fueron Raúl Rangel y Fernando González.

Gabriel Milito sigue tratando de sorprender a todos realizando ajustes de un partido a otro; sin embargo, el plantel sigue cometiendo muchos errores en la zona de seguridad, por lo que le regalaron un gol al Atlas en el Clásico Tapatío.

El Guadalajara intentó jugar en zona de seguridad, en donde el Tala Rangel intentó salir con un pase al centro buscando a Fernando González, en donde el Oso se perfiló mal y regaló la redonda, dejándola a merced de Paulo Ramírez, quien aprovechó la ocasión y sacó un disparo de media distancia a segundo poste para mandar la redonda al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.