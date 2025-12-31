Alan Pulido pasó de ser un héroe por su contribución en el título del Clausura 2017 a ser considerado como un enemigo público de Chivas por su falta de interés en encontrar la salida de Verde Valle, convirtiéndose en un problema para el Rebaño.

Puligol llegó de cara al Clausura 2024 como refuerzo ante la falta de gol que sufría el Guadalajara; sin embargo, su nivel ha quedado muy lejos de lo esperado, en donde sus constantes salidas nocturnas habrían agotado la paciencia de Gabriel Milito.

Es por eso que la directiva del chiverío y el cuerpo técnico han decidido que el delantero tamaulipeco no sea parte del plantel para el próximo semestre, por lo que han decidido ponerlo como transferible, aunque su alto salario ha ocasionado que no sea tan sencillo el encontrarle un nuevo equipo.

Alan Pulido, despreocupado en sus vacaciones

El delantero sigue sin ser tomado en cuenta en el Guadalajara; sin embargo, decidió presumir el cómo vivió la víspera del año nuevo, en donde abordó un avión privado para poder celebrar las últimas fiestas decembrinas.

Directiva, molesta con Alan Pulido

La directiva del Guadalajara estaría inconforme con el accionar del delantero debido a que el jugador habría demostrado poco interés en buscar nuevo club para seguir su carrera, sino que parecería que estaría conforme con quedarse sin jugar y seguir recibiendo su sueldo.