Armando González está viviendo un torneo de ensueño con Chivas en el Apertura 2025. El joven delantero ha marcado 11 goles hasta el momento, pero más allá de la cifra, ha mostrado una versatilidad notable: anota con ambas piernas, de cabeza, y dentro y fuera del área, consolidándose como una de las grandes revelaciones del futbol mexicano.

Su rendimiento ha sido tan alto que ya se habla de su posible llamado a la Selección Mexicana, e incluso de la posibilidad de colarse al Mundial de 2026. Aunque aún no ha recibido una convocatoria, la afición y varios exjugadores consideran que su momento ha llegado. Uno de ellos es Ramón Morales, ídolo rojiblanco, quien decidió compartirle un consejo al joven atacante.

El ex capitán de Chivas destacó que la clave para Armando González está en mantener la concentración y la humildad. Más allá de los rumores o las opiniones externas, debe enfocarse en seguir trabajando con la misma intensidad, sin dejar que la ansiedad por un posible llamado lo distraiga de lo verdaderamente importante: rendir dentro del campo.

“Si le llega o no un llamado a Selección Mexicana, no debe distraerlo. Él, y todos los jugadores que pueden ir a Mundial, tienen que hacer su trabajo bien. No tienen que mandar mensajes ni decir nada, y si un entrenador de la Selección determina que es el momento, que aproveche, y si no, ya le llegará. Debe hablar en la cancha.”

Morales considera que los jugadores que aspiran a estar en el Mundial deben dejar que su fútbol hable por ellos. No se trata de declaraciones o mensajes, sino de aprovechar cada minuto en la cancha para demostrar que están listos. Si el entrenador de la Selección considera que es su momento, deberá aprovecharlo al máximo; y si no, la oportunidad llegará más adelante, siempre que siga mostrando este nivel.

La Jornada 17 será clave para Armando González para conseguir el Campeonato de Goleo

Actualmente, Armando González comparte el liderato de goleo del torneo con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis), los tres con 11 anotaciones. Todo se definirá en la Jornada 17, cuando Chivas enfrente al Monterrey, Toluca al América y Atlético San Luis a los Tigres. Un cierre que podría marcar no solo al campeón de goleo, sino también el futuro inmediato de La Hormiga con el Tri.