Las Chivas de Guadalajara todavía se enfocan en el Apertura 2025 de la Liga MX, donde buscarán clasificar de manera directa a la próxima Liguilla. El Rebaño ha tenido un buen mercado, con fichajes que llegaron para potenciar la plantilla, por lo que ya hay expectativa sobre cuáles serán los próximos movimientos de cara al siguiente semestre.

Así como ya se perfilan algunas bajas en la plantilla, también hay ciertos elementos que deben regresar a las filas rojiblancas, pues finalizan sus respectivos préstamos. A continuación te contamos los tres futbolistas que deberían regresar a Verde Valle y esperar para ver si serán tenidos en cuenta por Gabriel Milito.

Ricardo Marín

Sin lugar en el Rebaño, Ricardo Marín fue enviado cedido al Puebla, donde aprovechó el rodaje: marcó nueve goles y dio tres asistencias en 30 partidos disputados. El préstamo fue por un año y sin opción de compra. Aunque la Franja se interesó en extenderlo, el atacante sería tenido en cuenta por Gabriel Milito.

Ricardo Marín ha tenido buenos rendimientos en Puebla (Imago7)

Daniel Ríos

Un caso algo más extraño, pues Ríos ya lleva un largo tiempo sin vestir la playera rojiblanca. Primero se marchó cedido al Atlanta United, donde tuvo buenos rendimientos. Ahora milita en el Vancouver Whitecaps y su cesión finaliza en diciembre, por lo que el delantero de 30 años debería regresar a Verde Valle y esperar una resolución sobre su futuro.

Daniel Ríos ha tenido buenos rendimientos en la Major League Soccer (Getty Images)

Daniel Flores

El lateral izquierdo mexicoamericano de 22 años llegó a debutar en Chivas durante la etapa de Óscar García Junyent, pero ese mismo día sufrió una lesión que lo marginó durante varias semanas, por lo que en su regreso volvió al Tapatío. Ahora está cedido en el Phoenix Rising de la USL Championship y también debe regresar a fin de año.

Daniel Flores debutó el semestre pasado en Chivas, en un duelo ante Tigres UANL (Imago7)

Todavía no vuelven: Fidel Barajas, Víctor Guzmán y Luis Rey

Hay otros tres elementos rojiblancos que permanecen cedidos, pero que aún tienen un semestre más de préstamo en sus respectivos equipos: Fidel Barajas (Atlético San Luis), Víctor Guzmán (Pachuca) y Luis Rey (Puebla). Sumado a estos, también hay que recordar el caso de Diego Ochoa, quien está cedido en Juárez pero con opción de compra en favor de los Bravos y una cláusula de recompra para el Rebaño.