El paso de Gabriel Milito por Chivas empezó con más dudas que certezas, pero a dos partidos de que termine la fase regular del Apertura 2025, el estratega argentino se ha ganado la confianza de la afición rojiblanca. El Rebaño Sagrado se encuentra actualmente en puestos de Liguilla directa y depende de sí mismo para mantenerse ahí, gracias a un cambio clave en su forma de jugar.

Gran parte del buen momento que vive el Guadalajara se debe a la presión que ejerce sobre sus rivales. De acuerdo con un reciente análisis realizado por Óscar Mendoza, periodista y analista de futbol, Chivas es actualmente el tercer equipo que más presiona a los contrincantes en toda la Liga MX, lo que ha sido determinante en su mejora colectiva.

La métrica utilizada por Mendoza se conoce como Pases Permitidos por Acción Defensiva (PPDA), y mide el número de pases que los equipos pueden realizar antes de que un jugador rival los presione. Mientras menor es el número, mayor es la intensidad de la presión. En este rubro, Chivas demuestra que “no deja respirar” a sus oponentes, convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza para cualquier rival.

El partido donde esta presión se hizo más evidente fue el Clásico Tapatío contra Atlas, en el que el Guadalajara aplastó a los Zorros con una presión altísima desde los primeros minutos. En menos de media hora de juego, el marcador ya era 3-0 a favor del Rebaño, obligando al rival a cometer errores constantes ante la intensidad rojiblanca.

Ante Pachuca y Monterrey será clave presionarlos y provocar errores

De cara a los duelos ante Pachuca y Monterrey, Milito buscará mantener esa postura agresiva y de alta presión que tanto resultado le ha dado a su equipo. Cada error provocado por la presión puede ser clave para sumar puntos y asegurar el boleto directo a la Liguilla del Apertura 2025.