Chivas ya terminó su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero la directiva comandada por Javier Mier y Alejandro Manzo ya piensa en el siguiente torneo. Uno de los puntos a reforzar es la defensa y que revelan que el Guadalajara tocó la puerta de Atlético de San Luis por Eduardo Águila. El potosino habría exigido seis millones de dólares por defensa. ¿Amaury Vergara volverá a sacar la chequera?

No caben dudas que uno de los puntos a aplaudir en este semestre a la directiva es el mercado de verano que llevaron adelante, ya que invirtieron una buena cantidad de dinero por jerarquía. Diego Campillo fue una grata sorpresa por lo polifuncional que es, Efraín Álvarez pagó con creces su visión de juego, Bryan González hizo olvidar rápidamente a Mateo Chávez con goles, asistencias y defensa, mientras que Richard Ledezma fue garantía por la banda derecha al llegar gratis de PSV.

Se sabe muy bien que Chivas estaría buscando cerrar al menos la llegada de un jugador por línea junto al regreso de Ricardo Marín. Uno de los puestos a reforzar es el de la defensa central porque Gabriel Milito no encontró garantías con Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Luis Olivas y Raúl Martínez. A su vez, Diego Campillo está lesionado y regresará a tener acción en febrero.

Eduardo Águila podría ser el primer refuerzo de Chivas.

Diferentes reportes señalan que el Guadalajara ya comenzó a hablar con Atlético de San Luis para conocer condiciones por Eduardo Águila. Según lo informado por Futboltuber en su canal de Youtube, los potosinos buscarían ganar seis millones de dólares para vender la carta del defensa que fue buscado en el verano cuando se hablaba de la llegada de Domenec Torrent al banquillo rojiblanco.

Los números de Eduardo Águila en el 2025

Ángel Chávez llegaría para reforzar la defensa de Chivas

Por otro lado, la última semana surgió la versión de que Chivas ya tenía apalabrada la llegada de un defensor para el Clausura 2026. Se trata de Ángel Chávez quien saldría de Necaxa a cambio de Raúl Martínez.