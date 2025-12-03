Según fuertes rumores, Chivas ya tendría amarrado el fichaje de Ángel Sepúlveda, luego de cerrar un acuerdo de palabra tanto con Cruz Azul como con el propio jugador. El traspaso se hará oficial cuando la Máquina termine su participación en la Liga MX y en la Copa Intercontinental. Sin embargo, en esta operación también estaría involucrado un canterano del Guadalajara, cuyo nombre ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas horas.

Se trata de Ariel Castro Sevilla, actual futbolista del Tapatío en la Liga Expansión. Castro es un mediocampista ofensivo con notable vocación goleadora, que lleva varios años destacando en las fuerzas básicas rojiblancas. Su crecimiento ha sido tan evidente que Fernando Gago y Gerardo Espinoza lo han seguido de cerca, incluyéndolo en convocatorias para partidos amistosos con el Primer Equipo, aunque aún no debuta en la Primera División.

A sus apenas 20 años, Castro Sevilla presume un palmarés llamativo: Bicampeón de la Liga MX Sub-17, Campeón de la Sub-18 y también de la Sub-23. Pero lo más destacado ocurrió en el Apertura 2021, cuando fue campeón de goleo de la Sub-16 con una cifra impresionante: 16 goles en 16 partidos, algo poco común para un mediocampista y que confirma su calidad para romper redes.

La primera vez que su nombre se viralizó entre la afición rojiblanca fue a inicios de este año, cuando marcó un gol contra el Atlas durante un amistoso jugado en la Fecha FIFA de marzo. Desde entonces, muchos consideran que su techo es muy alto, por lo que Cruz Azul estaría solicitando a un jugador con gran proyección como parte del acuerdo por Sepúlveda, dejando abierta la duda de si en el futuro Chivas podría arrepentirse de dejarlo ir.

La nueva delantera de Chivas para el Clausura 2026 luce muy prometedora

Con el fichaje de Ángel Sepúlveda prácticamente cerrado y con el regreso de Ricardo Marín ya encaminado, todo apunta a que la delantera del Clausura 2026 estará conformada por Armando González, Marín y Sepúlveda. Quedará por definirse el futuro de Teun Wilke, quien podría quedarse en Guadalajara o convertirse en una de las bajas del próximo mercado invernal.