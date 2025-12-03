Con las prácticamente confirmadas salidas de Javier Hernández y Alan Pulido, Chivas se ve obligado a reforzar de manera inmediata su delantera. Aunque Armando González es el presente y el futuro del club, el equipo necesita acompañantes en el ataque y alternativas confiables en caso de lesión, suspensión o simplemente decisión técnica.

El regreso de Ricardo Marín, tras su préstamo con el Puebla, es un hecho. Además, el fichaje de Ángel Sepúlveda estaría prácticamente cerrado, a falta únicamente de que Cruz Azul concluya su actividad de este año para hacerlo oficial. Con este panorama, quedará por ver cómo decide Gabriel Milito acomodar a sus tres delanteros de cara al Clausura 2026.

Según una comparativa de radar de la plataforma DataMB, los perfiles de la Hormiga y el Cuate son muy parecidos: ambos sobresalen en toques en el área, porcentaje de conversión y goles sin contar penales. Sin embargo, mientras González presume mejores cifras goleadoras, Sepúlveda es uno de los mejores delanteros de la Liga MX en asistencias, por lo que su sociedad con la Hormiga podría encajar a la perfección.

En el caso de Ricardo Marín, es importante considerar que en Puebla no recibía muchos balones de calidad para generar peligro constante. Aun así, hay una métrica en la que sí sobresale: su porcentaje de remates ganados por aire. Gracias a ello, el 4K podría ser una pieza clave en partidos cerrados donde Chivas necesite atacar mediante centros al área.

Armando González volverá a contar con delanteros de mayor experiencia como compañeros

Contar nuevamente con dos delanteros de mayor experiencia ayudará a que Armando González continúe con su desarrollo, además de darle a Milito un abanico más amplio de opciones tácticas. El técnico podrá alinear a la Hormiga solo, acompañado o alternarlo según el perfil que requiera cada partido, potenciando así el ataque rojiblanco para el próximo torneo.