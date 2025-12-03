No hay dudas de que Chivas ya dio vuelta de página tras la eliminación ante Cruz Azul y se enfoca en el Clausura 2026. La directiva ya piensa en el mercado de pases y sale a la luz detalle de la oferta que enviaron a Brian Gutiérrez para que se convierta en nuevo jugador del Rebaño Sagrado el próximo año.

Javier Mier y Alejandro Manzo llevan adelante un fuerte análisis sobre los puestos a reforzar para el siguiente torneo. Se sabe muy bien que en defensa y en el ataque hay una serie de jugadores que ya están apalabrados para aterrizar en Verde Valle. De momento se sabe que falta que se haga oficial los fichajes de Ángel Chávez y Ángel Sepúlveda.

En medio de este contexto dan a conocer que de un día para el otro la directiva de Chivas puso sus cañones en Brian Gutiérrez, futbolista de Chicago Fire. Según lo informado por Jesús Bernal, el Guadalajara avanza con mucha fuerza para quedarse con el futbolista que sería una de las joyas a fichar en el mercado de invierno.

“La directiva de Chivas está trabajando a marchas forzadas para cerrar a Brian Gutiérrez. Se han convertido en el próximo objetivo de Guadalajara para hacer mucho más competitivo a este equipo de cara al próximo torneo”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube. Y agregó: “La directiva está trabajando junto a la directiva de Chicago Fire para tratar de destrabar esto y que pueda convertirse en el segundo jugador para la próxima temporada”.

¿Qué ofreció de momento Chivas a Brian Gutiérrez?

Diversas fuentes señalan que Chivas busca acercarse a lo que pide Chicago Fire, equipo que habría rechazado la primera oferta. Por otro lado, en Medio Tiempo dieron a conocer que el Guadalajara ya mantuvo contacto con el jugador y ofrecieron un contrato de cuatro años más la opción de un quinto. Juan Manuel Figueroa reportó que solo resta que haya acuerdo entre el Rebaño y el equipo estadounidense.