Chivas viene de lograr la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025 tras haber finalizado sexto en la fase regular. Gabriel Milito tuvo un once titular que no varió mucho, pero hubo cuatro jugadores que no llegaron a convencer al argentino: Cade Cowell, Alan Pulido, Hugo Camberos y Yael Padilla. ¿Cepillados de la Fiesta Grande?

A lo largo de su primera experiencia del entrenador argentino se caracterizó por darle espacio a jugadores que no eran tenidos en cuenta por el estilo de juego que busca tener en el Guadalajara, motivo por el cual Gilberto Sepúlveda pasó de indiscutido a suplente. También, el timonel rojiblanco no tuvo problemas en ceder ante sus exigencias y metió a Rubén González para tener seguridad en el medio campo.

En medio de este contexto hubo una serie de jugadores que no fueron tenidos en cuenta desde el día uno: Isaác Brizuela, Eduardo García, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez. Detrás de ellos aparecen jugadores que con el correr de los partidos pasaron de ser opciones a cepillados.

Pulido y Cowell cepillados en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Alan Pulido comenzó como titular y pasó de suplente a cuarta opción entre los centrodelanteros y lleva acumulados cero goles y 249 minutos en cinco partidos de los cuales dos fueron como titular. Cade Cowell es otro claro ejemplo, ya que comenzó como alternativa a comer banca. El mexicoestadounidense lleva acumulados un gol en 489 minutos.

Por último, es llamativo que Gabriel Milito no le haya podido encontrar lugar a Hugo Camberos y Yael Padilla para que vean minutos en el Apertura 2025. El primero acumula 142 minutos en siete partidos, mientras que el segundo 37 en dos juegos. ¿Cepillados de la Liguilla?

El renacer de Chicharito Hernández en Chivas

Chicharito Hernández es ejemplo contrario de estos cuatro debido a que pintaba como titular, se lesionó, estuvo en silencio un largo tiempo por sus comentarios machistas, se recuperó, volvió a ser baja y renació nuevamente en Chivas. En menos de seis meses el máximo goleador de la Selección Mexicana volvió a ser tenido en cuenta por Gabriel Milito, pero no para superar a Armando González, campeón de goleo con 11 anotaciones, sino para estar por encima de Teun Wilke.