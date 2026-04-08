Chivas es el equipo más importante de México, no solamente por su enorme afición, su historia, sus campeonatos y sus leyendas, sino por la ideología que representa la institución tapatía y que cautiva a todos los que logran formar parte de su vasta historia.

Uno de esos personajes es Rodolfo Pizarro, quien pese a que solamente estuvo año y medio en el Guadalajara, no oculta su felicidad cada vez que recuerda su paso por la Perla de Occidente en donde escribió su nombre en los libros de historia del club con títulos y brillantes actuaciones.

El Joker recordó cómo fue su paso por el chiverío en donde no tuvo palabras para describir la sensación, además de resaltar la importancia que tuvo Matías Almeyda en la creación de ese equipo que conquistó el futbol mexicano por completo.

“Es otra cosa el estar en Chivas. Es algo único, inexplicable. Que vayas a los aeropuertos y siempre estén ahí, la grandeza que significa Chivas (…) Teníamos un equipazo, pero fue clave la unión que teníamos.

“Lo que hizo muy bien fue que nos unió tanto, que muchas veces terminaba el entrenamiento y muchas veces se quedaba a hablar y pasaban horas. Platicaba sus anécdotas y estábamos ahí escuchándolo. Pocas veces, en un equipo, se ve que hasta los que no juegan estén tan metidos o que quieran tanto al entrenador“, declaró el ahora futbolista del FC Juárez en el canal de YouTube de Martín Juárez.

Rodolfo Pizarro reveló que no quería marcharse de Chivas

“Fue una historia parecida de cuando me fui de Pachuca a Chivas, porque tampoco me quería ir. Estaba muy a gusto en Chivas, estaba en mi mejor momento, había conectado con la afición, veníamos de ser campeones de Concachampions y yo decía que no me quería ir a otro lado, a menos que fuera Europa. Fue muy parecido, porque me dijeron que no entraba en planes”, concluyó.

¿Por qué se fue Rodolfo Pizarro de Chivas?

Al término del Clausura 2018, el Guadalajara entró en una severa crisis económica por conflictos legales de Jorge Vergara, por lo que se buscaron estrategias para recapitalizar a las empresas, en donde se decidió vender a varios futbolistas que protagonizaron las manifestaciones contra la directiva por la falta de pagos de los premios por obtener el doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017, en donde Pizarro fue uno de los cabecillas de ese movimiento.