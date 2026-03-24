Chivas vuelve a los trabajos en Verde Valle este martes con el objetivo de preparar el amistoso ante Atlas en Estados Unidos. El equipo rojiblanco viene de sufrir más de la cuenta ante Rayados de Monterrey luego de haber estado ganando por tres goles diferencia.

En medio de este contexto, sale a la luz qué equipo de la Liga MX estaría interesado por Matías Almeyda, mientras que sale a la luz cómo Omar Govea defendió a Gabriel Milito de las quejas del futbolista de Nuevo León. Por otro lado, Bryan González rompió el silencio luego de haber cometido el penal a minutos del final.

¿Matías Almeyda volverá a la Liga MX?

Como se sabe, Matías Almeyda fue despedido por Sevilla luego de que no haya dado los resultados esperados en La Liga. En medio de este contexto, comienzan a surgir rumores de que Rayados de Monterrey sería uno de los equipos interesados en fichar al Pelado debido a que Nicolás Sánchez no puede resolver la crisis deportiva.

Omar Govea defendió a Gabriel Milito en Chivas vs. Rayados

Uno de los momentos que la transmisión no mostró en el juego ante Rayados de Monterrey fue cuando un jugador de la Pandilla fue a protestar a Gabriel Milito por el tiempo que hacía con Raúl Rangel. Fue en ese momento en el que Omar Govea salió del banco de suplentes para defender al técnico.

Bryan González rompió el silencio post Chivas vs. Rayados

Luego de cometer el penal ante Rayados de Monterrey y de irse llorando por su partido, Bryan González rompió el silencio en redes sociales para dejar un mensaje. “Gran triunfo del equipo. ‘Corregir, aprender y sufrir’. Vamos Chivas”, expresó el lateral izquierdo en redes sociales.