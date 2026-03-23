Chivas tuvo que batallar más de la cuenta debido a que pasó de estar ganando por tres goles con diferencia a ganarlo por uno gracias al penal que atajó Raúl Rangel. Bryan González fue uno de los jugadores más cuestionados porque cometió la falta dentro del área. A más de 24 horas de lo sucedido en Nuevo León el Cotorro rompió el silencio y dejó un mensaje en redes sociales.

El Guadalajara se ha caracterizado en lo que va del campeonato en ser un equipo que marca siempre la diferencia en el campo de juego. Con futbol le hace frente a plantillas millonarias como Cruz Azul y Toluca, y no pone excusas ante las derrotas porque se llevan a varios jugadores a realizar amistosos sin sentido con la Selección Mexicana o porque el calendario está cargado.

El sábado Chivas volvió a tener un excelente partido, pero casi lo pierde porque cometió errores insólito para que lleguen los descuentos de Rayados de Monterrey. Uno de los jugadores señalados por la afición por ese mal momento fue Bryan González, quien cometió penal que minutos más tarde detendría Raúl Rangel.

Bryan González anotó golazo ante Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

A más de 24 horas de lo sucedido en Nuevo León, el Cotorro rompió el silencio para dejar un mensaje en redes sociales. “Gran triunfo del equipo. ‘Corregir, aprender y sufrir’. Vamos Chivas”, expresó el defensor en redes sociales.

Gabriel Milito consoló a Bryan González

Una de las imágenes que la transmisión de Televisa no mostró fue cómo el entrenador argentino consoló al lateral izquierdo. En el video publicado por José María Garrido se ve claramente como el defensa se culpa por los errores cometidos y que pusieron en peligro la victoria rojiblanca.