Lo sucedido el sábado en el Gigante de Acero deja aún mucha tela que cortar debido a que Chivas pasó de estar ganando 3-0 a lograr la victoria por 3-2 gracias al penal que atajó Raúl Rangel. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue cómo Omar Govea intercedió para defender a Gabriel Milito cuando un futbolista regio le protestaba al entrenador argentino por hacer tiempo minutos antes de que se ejecute la pena máxima.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado sufrió más de la cuenta porque dejó vivo a un rival que tiene que una plantilla talentosa a pesar de la gran cantidad de bajas y que vive una crisis deportiva muy profunda.

Por otro lado, ante Rayados de Monterrey se pudo salir adelante debido a que Raúl Rangel pudo cerrar su portería con una brutal atajada en el penal. Para esto fue clave que Gabriel Milito lo llame al Tala para motivar e indicarle que vaya decidido a un palo.

Omar Govea respaldó a Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Lo que la transmisión no mostró fue como esta situación generó que todo el equipo de Nuevo León se distrajera y vaya a protestar al técnico argentino porque hacía tiempo. Por esta razón Omar Govea salió del banco de suplentes para respaldar al entrenador y empujar en dos ocasiones a un jugador de la Pandilla que no paraba de reclamar porque hacía tiempo.

Omar Govea será baja ante Pumas

Una de las graves noticias que dejó la victoria de Chivas ante Rayados de Monterrey es que Omar Govea recibió injustificadamente la quinta cartulina amarilla por una supuesta falta. Por esta razón el mediocampista rojiblanco se perderá el partido ante Pumas.