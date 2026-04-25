El Club Deportivo Guadalajara se juega mucho más que tres puntos esta noche cuando reciba a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Akron, en el cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026.

El Rebaño Sagrado no solo apunta a asegurar el liderato general, sino que también mantiene firme la ambición de consolidarse como el mejor equipo del año futbolístico.

Es así que para este compomiso Grabriel Milito consideró a 22 futbolistas, resaltando el regreso de Omar Govea luego de recibir el alta médica, mientras que José Castillo y Ángel Sepúlveda siguen con su proceso de rehabilitación.

¿Cuál es la convocatoria de Chivas para el partido ante Xolos?

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Gilberto Sepúlveda

– Micky Tapias

– Bryan González

– Richy Ledezma

– Miguel Gómez

– Daniel Aguirre

– Diego Campillo

– Efraín Álvarez

– Brian Gutiérrez

– Armando González

– Rubén González

– Omar Govea

– Ricardo Marín

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

– Roberto Alvarado

– Jonathan Pérez

– Sergio Aguayo

– Samir Inda

Cabe mencionar que dicho encuentro, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026 iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.