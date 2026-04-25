El Club Deportivo Guadalajara se juega mucho más que tres puntos esta noche cuando reciba a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Akron, en el cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026.
El Rebaño Sagrado no solo apunta a asegurar el liderato general, sino que también mantiene firme la ambición de consolidarse como el mejor equipo del año futbolístico.
Es así que para este compomiso Grabriel Milito consideró a 22 futbolistas, resaltando el regreso de Omar Govea luego de recibir el alta médica, mientras que José Castillo y Ángel Sepúlveda siguen con su proceso de rehabilitación.
¿Cuál es la convocatoria de Chivas para el partido ante Xolos?
– Raúl Rangel
– Oscar Whalley
– Gilberto Sepúlveda
– Micky Tapias
– Bryan González
– Richy Ledezma
– Miguel Gómez
– Daniel Aguirre
– Diego Campillo
– Efraín Álvarez
– Brian Gutiérrez
– Armando González
– Rubén González
– Omar Govea
– Ricardo Marín
– Yael Padilla
– Santiago Sandoval
– Hugo Camberos
– Roberto Alvarado
– Jonathan Pérez
– Sergio Aguayo
– Samir Inda
Cabe mencionar que dicho encuentro, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026 iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.