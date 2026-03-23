Matías Almeyda acaba de fracasar en España debido a que no terminó la temporada y fue despedido de Sevilla. En medio de este contexto dan a conocer que el futuro le dolerá a Chivas debido a que Rayados de Monterrey sería uno de los interesados en fichar al Pelado en medio de una crisis deportiva que Nicolás Sánchez parece no poder resolver.

Este fin de semana comenzó a circular en redes sociales que las horas del extécnico del Guadalajara en el conjunto andaluz estaban contadas. Esta mañana el equipo español le agradeció al argentino por su trabajo y lo despidió.

Desde ayer esta noticia comenzó a hacerse eco debido a que habría un equipo que estaría interesado en ficharlo. Se trata de Rayados de Monterrey que actualmente vive una gran crisis deportiva que Nicolás Sánchez no puede resolver y podría ir en busca de Matías Almeyda como en otras oportunidades.

Matías Almeyda dejó de ser el entrenador de Sevilla. (Foto: IMAGO7)

“Todo indica que Matías Almeyda será despedido del Sevilla, no tarda en sonar para Rayados que ha mostrado interés en contar con él varias ocasiones”, analizó Jon Barbón en X sobre lo que estaba por suceder con el entrenador argentino.

Matías Almeyda se va Sevilla sin dirigir

Un punto llamativo de la salida de Matías Almeyda de Sevilla es que fue despedido sin estar sentado en el banquillo debido a que estaba cumpliendo una sanción de 11 fechas por haber insultado al árbitro que impartió justicia en la derrota del conjunto andaluz contra Alavés.