En medio del gran presente del Club Deportivo Guadalajara en el Clausura 2026, Jair Pereira se mostró entusiasmado con el momento del equipo y destacó el cambio que ha vivido la institución en el último tiempo. El ex capitán rojiblanco aseguró que hoy se percibe una base sólida que explica el liderato actual en la Liga MX.

“Hubo un cambio muy importante. Si bien Chivas sufrió durante estos años, creo que tienen como un año que han encontrado un proyecto serio. La gente de la directiva lo ha hecho muy bien, han ido por refuerzos muy puntuales que les han servido, sin tener quizá tanto nombre, pero han sido muy selectivos a la hora de escoger”, explicó el ex defensor.

Además, remarcó las dificultades propias del club en el mercado y cómo eso potencia el mérito de la gestión: “Es muy complicado para un equipo como Chivas poder traer refuerzos por el tema de los costos, cómo te lo dan más alto y es una realidad. Creo que lo han hecho muy bien”, insistió, valorando la conformación del plantel.

Pereira también puso el foco en el impacto de Gabriel Milito, a quien consideró determinante en este proceso. “Dieron en el clavo al traerse a Milito, donde convence a los jugadores y les da esa parte de personalidad. Es un tipo que les ha quitado presión y los ha hecho creer, que para mí es lo más importante”, afirmó, destacando el cambio mental del equipo.

“Da felicidad ver cómo juega Chivas”

En lo futbolístico, el ex zaguero resaltó la identidad y regularidad del equipo, más allá de algunos partidos flojos. “Da felicidad ver cómo juega Chivas. No es suerte, es un trabajo bien ejecutado. Van de visita o de local y plantean el fútbol de la misma forma. Es un equipo dinámico, con personalidad, que asume riesgos. ¿Se equivocan? Claro, pero es parte de una idea”, cerró, convencido de que el proyecto actual “ilusiona mucho” por sus formas y no solo por los resultados.