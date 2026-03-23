Las Chivas de Guadalajara son el equipo sensación del futbol mexicano y lideran actualmente la tabla de posiciones del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado viene de derrotar a Monterrey y ahora afrontará el receso por Fecha FIFA con la tranquilidad de que ya tiene prácticamente asegurado el boleto directo para la Liguilla. Mientras tanto, en otras novedades, el Tapatío regresó a la victoria en la Liga de Expansión MX.

Mensaje del Tala Rangel en redes sociales

En el último duelo ante Rayados, el portero rojiblanco Raúl Rangel resultó el héroe con un penal atajado de último minuto. En su cuenta de Instagram, el Tala no ocultó su alegría: “¡Una noche mágica de mucho aprendizaje, en la cual me siento contento, esto es un equipo y el resultado es gracias al trabajo de todos! ¡Vamos Chivas!”, escribió el guardameta de 26 años que apunta a ser el titular con México en el Mundial.

José Castillo, orgulloso de Chivas

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue el defensor José Castillo, quien anotó un golazo tras recuperar él mismo en campo rival con un anticipo. “Ganar es siempre muy importante; claro, hay detalles por mejorar, pero este grupo sabe que nada es casualidad. La humildad y el trabajo nos seguirán llevando a donde queremos estar“, señaló el futbolista con pasado en Pachuca.

(Instagram)

Tapatío derrotó al Atlético Morelia

Por la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga de Expansión, Tapatío derrotó por 2-1 a Atlético Morelia y volvió a meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. El Filial dirigido por Pepe Meléndez se impuso con goles de Vladimir Moragrega y Saúl Zamora para quedar en el 4º puesto con 17 unidades. Su próximo encuentro será el domingo 29 de marzo ante Mineros.

Matías Almeyda sería despedido en Sevilla

El exentrenador de Chivas, Matías Almeyda, tendría las horas contadas como estratega del Sevilla. Con 29 jornadas disputadas en el futbol español, su equipo se ubica en 15º lugar, a sólo tres unidades de los puestos de descenso. La decisión se tomaría tras la derrota por 0-2 como local ante Valencia, días más tarde de caer 5-2 en su visita a Barcelona. El cuadro sevillano ha ganado sólo uno de sus últimos siete encuentros disputados.