Tapatío enfrenta a Atlético Morelia por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX en el Estadio Tepatitlán. Por esta razón, repasamos cómo marchan los Cabritos en la tabla general de posiciones.

El equipo de Pepe Meléndez necesita volver a ganar para no sufrir con la clasificación directa a la Liguilla. Especialmente porque viene de caer por 4-3 ante Alebrijes, uno de los rivales más fáciles en el torneo.

Esta noche enfrenta a un Atlético Morelia que viene de superar por 3-2 a Tepatitlán de local en la jornada 10. De esta manera, los Canarios se ubican en la tercera posición con 19 puntos en la tabla general de posiciones.

¿Cómo marcha Tapatío en la tabla general de posiciones?

De momento Tapatío se ubica en la sexta posición de la tabla general de posiciones con 14 puntos con nueve partidos disputados porque adeuda el pospuesto ante Tepatitlán. Cabe destacar que el líder es Tepatitlán con 21 puntos.

¿Qué sigue para Tapatío en el Clausura 2026?

Tapatío volverá a ver acción el próximo domingo 29 de marzo cuando enfrente a Mineros de Zacatecas por la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX en el Estadio Carlos Vega Villalba.