Chivas se encuentra en plena preparación para el partido contra Tigres de este sábado, encuentro en el que deberá ganar por al menos dos goles para conseguir su pase a las semifinales del Clausura 2026. Aunque en Verde Valle existe plena confianza en remontar la serie, también es una realidad que las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana y por lesión han afectado el funcionamiento del equipo rojiblanco en un momento decisivo del torneo.

Y aunque Gabriel Milito ha insistido en que todos los jugadores son importantes dentro de su esquema, José Castillo dejó claro que para él la ausencia que más pesa es la de Armando González, recordando que actualmente es el futbolista que más aporta en la generación ofensiva y en el tema goleador. El defensor rojiblanco incluso calificó a la Hormiga como “una pieza fundamental” para el funcionamiento del Guadalajara.

“Por supuesto que es un jugador de muchísimo peso. Si te fijas en la repartición de goles del equipo, él anotó un gran porcetaje. Pero hay todas las herramientas para solventar la baja de todos los seleccionados, inclusive los lesionados. Confiamos en las capacidades de todos los que conformamos este equipo“, confesó Castillo.

Sin embargo, Castillo también quiso mandar un mensaje de confianza para la afición rojiblanca, dejando en claro que, más allá de lo delicadas que pueden ser las bajas, el plantel tiene suficientes jugadores capaces de cubrir esas ausencias, incluyendo las que se dieron por lesión, motivo por el cual mantienen intacta la esperanza de seguir avanzando en la pelea por el título del Clausura 2026.

De hecho, desde antes de que se hicieran oficiales las convocatorias a la Selección Mexicana, el mensaje constante dentro del plantel había sido que todos los suplentes conocen perfectamente las funciones y responsabilidades de los titulares, por lo que consideran que no debería existir un cambio drástico en el funcionamiento colectivo del equipo pese a las ausencias importantes.

Hugo Camberos podría ser uno de los jugadores recuperados para Gabriel Milito

Aunque de momento siguen confirmadas seis bajas para el partido de vuelta ante Tigres, contando a los cinco seleccionados y además la lesión de Daniel Aguirre, la gran esperanza de Gabriel Milito parece estar en Hugo Camberos, quien no tuvo actividad en el partido de ida únicamente por precaución. Todo apunta a que el joven rojiblanco ya podría sumar minutos este sábado, aunque todavía queda pendiente definir si arrancará como titular o si será utilizado como revulsivo durante el encuentro.