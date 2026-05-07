Teun Wilke es uno de los jugadores que más ilusión generó en Chivas desde su llegada al club, pues su físico, condiciones técnicas y formación futbolística en Europa hacían pensar que podía convertirse en un delantero importante para el Guadalajara. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo protagonismo en el equipo hasta el grado de salir en el mercado de invierno rumbo al Fortaleza FC de Colombia en calidad de préstamo, buscando recuperar minutos y confianza.

Teun Wilke se fue a préstamo a Sudamérica

Aunque la intención de su salida era que pudiera recuperar nivel y continuidad, la realidad es que el presente de Wilke en el futbol colombiano está muy lejos de lo esperado. El delantero mexicano ha ido perdiendo cada vez más actividad con el Fortaleza, pasando de ser titular en sus primeros partidos a quedarse constantemente en la banca y entrar únicamente unos cuantos minutos en los encuentros recientes.

De hecho, su situación cambió radicalmente tras la expulsión que sufrió ante Atlético Nacional el pasado 12 de febrero. Después de aquella tarjeta roja, regresó a la actividad disputando los 90 minutos en una dura derrota 4-2, resultado que terminó afectando todavía más su panorama dentro del equipo colombiano. Desde entonces, Wilke no ha vuelto a aparecer como titular.

Luego de esos partidos complicados, Teun solamente ha vuelto a jugar en cuatro ocasiones, siempre entrando desde el banquillo, sin lograr registrar goles ni asistencias. Esto ha provocado críticas por parte de la afición del Fortaleza, que ya empieza a cuestionar su rendimiento y el impacto que ha tenido en un equipo que atraviesa una temporada sumamente complicada.

¿Puede volver Teun Wilke antes a Chivas debido a su mal momento en el Fortaleza?

La realidad es que Teun Wilke no es el único viviendo un mal momento dentro del Fortaleza FC, pues el club colombiano atraviesa una de sus peores campañas desde su ascenso a Primera División. Debido a ello, no sería descabellado pensar que la directiva del equipo busque reestructurar el proyecto y contemple terminar anticipadamente algunos préstamos, incluido el del delantero rojiblanco. Sin embargo, para que eso ocurra tendría que existir un acuerdo con Chivas, ya que el préstamo fue pactado originalmente por un año.