Chivas llega al partido de vuelta de los Cuartos de Final con la obligación de firmar una auténtica hazaña, pues después de caer 3-1 en el Estadio Universitario, el Guadalajara necesita vencer a Tigres por dos goles este sábado para conseguir su boleto a las semifinales del Clausura 2026. El reto luce enorme no solo por el marcador, sino también por la calidad del rival, razón por la cual incluso dentro del entorno rojiblanco reconocen que se necesitará “un milagro” para poder remontar la serie.

Sin embargo, en la historia de Chivas ya existe un antecedente muy parecido que marcó para siempre a toda una generación de aficionados rojiblancos. Hace exactamente 20 años, el Guadalajara protagonizó una de las remontadas más épicas de su historia en la llamada “Milagro del Centenario”, una hazaña que ocurrió precisamente durante el Clausura 2006, torneo en el que el Club celebraba sus 100 años de vida y en el que también enfrentaba una situación muy similar a la actual: disputar la Liguilla sin seis futbolistas convocados a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Alemania.

Aquel 7 de mayo de 2006, el Guadalajara llegó al Estadio Víctor Manuel Reyna con desventaja de 3-2 en el marcador global frente a Jaguares de Chiapas. La situación empeoró apenas iniciado el encuentro, cuando Walter Jiménez anotó para los locales y dejó el global 4-2, poniendo contra las cuerdas al Rebaño en una cancha donde además llevaban años sin poder ganar, situación sumilar a la actual con Tigres, equipo al que el Guadalajara no le gana desde hace tres años.

Lejos de rendirse, Chivas reaccionó con una muestra de carácter inolvidable. Edwin Borboa y Diego Martínez marcaron antes del descanso para igualar el global 4-4 y devolverle la esperanza al equipo rojiblanco. Sin embargo, en el segundo tiempo Salvador Cabañas volvió a adelantar a Jaguares desde el punto penal, obligando nuevamente al Guadalajara a marcar dos goles más para poder avanzar.

Fue entonces cuando apareció la mística rojiblanca que terminó convirtiendo aquella noche en leyenda. José Manuel de la Torre mandó toda la carne al asador con cambios ofensivos y el Bofo Bautista acercó a Chivas con un penal al minuto 82. Ya en el último suspiro del partido, Johnny García apareció de cabeza para marcar el gol de la remontada definitiva y sellar el histórico 6-5 global que metió al Guadalajara a semifinales en pleno año del Centenario.

Chivas buscará repetir esta misma hazaña, ahora contra Tigres y con la ventaja de jugar en casa

Ahora, casi dos décadas después de aquella noche inolvidable, Chivas intentará escribir una nueva remontada histórica ante Tigres en el Estadio Akron. El contexto vuelve a ser parecido, con bajas sensibles y un marcador adverso, aunque esta vez el Guadalajara tendrá la ventaja de disputar el partido definitivo frente a su gente, con la esperanza de que el apoyo de la afición rojiblanca impulse una nueva noche milagrosa que los lleve nuevamente a las semifinales.