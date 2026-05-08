En el marco del 120 aniversario de Club Deportivo Guadalajara, Oswaldo Sánchez concedió una entrevista a TUDN, donde recordó con emoción su etapa en el equipo rojiblanco y confesó que haber pertenecido al Rebaño Sagrado representa uno de los mayores orgullos de toda su trayectoria profesional.

“Para mí, Chivas es un amor, es una pasión y es hasta una obsesión. Siempre tuve la ilusión de jugar en Chivas desde que estaba muy niño. Cuando les decía que quería ser futbolista profesional y jugar en Chivas, decían que estaba loco”, mencionó.

El exportero de 52 años de edad destacó que Chivas posee una identidad única dentro del futbol mexicano, resaltando como principal símbolo de la institución su histórica filosofía de competir exclusivamente con jugadores nacionales.

“De entrada es un equipo diferente, con el solo hecho de jugar con puros mexicanos se avala lo que te digo. Creo que la diferencia, por ejemplo, con América, es que la gente que no le va al América lo odia y creo que, en el caso de Chivas, la gente que no le va a Chivas no lo odia. Porque son mexicanos, porque siempre buscan trascender, porque es el equipo del pueblo”. finalizó.

¿Cuántos títulos ganó Oswaldo Sánchez con Chivas?

Oswaldo Sánchez escribió su nombre con letras de oro en los libros de historia del Club Deportivo Guadalajara, luego de conquistar el título de 2006 tras vencer en la Final a los Diablos Rojos del Toluca.