El máximo directivo del futbol mexicano quiso ser políticamente correcto al felicitar al Guadalajara, pero la afición no olvida sus malos tratos contra el club rojiblanco.

La relación entre Chivas y la Federación Mexicana de Futbol no es la mejor en estos momentos debido a la reacción de Amaury Vergara tras la ruptura del pacto que habían acordado hace varios meses, por lo que la afición salió en defensa del Rebaño contra Mikel Arriola.

El presidente de la Liga MX y Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol lanzó en su cuenta de X una felicitación al Guadalajara por su aniversario número 120 de historia, en donde la afición decidió lanzarle una serie de críticas por sus acciones contra la escuadra rojiblanca.

“Chivas cumple hoy 120 años de historia y tradición en el futbol mexicano. Muchas felicidades al presidente Amaury Vergara, a los jugadores y jugadoras, directiva, cuerpos técnicos, trabajadores, así como a la gran afición del Rebaño Sagrado que siguen construyendo a través de #120AñosDeLegado” escribió el directivo en sus redes sociales.

Afición explotó contra Mikel Arriola en redes sociales

Un grupo de aficionados del Guadalajara aparecieron en su posteo de felicitación y comenzaron a lanzarle insultos por las polémicas decisiones que se han tomado en el futbol mexicano desde hace algunos años, sobre todo, por el acuerdo que había realizado con Toluca para prestar a sus seleccionados.

¿Qué reclaman los aficionados de Chivas?

Además de la decisión de liberar a los seleccionados para que jugaran con Toluca a media semana en Concachampions, los aficionados le reprocharon los malos arbitrajes que perjudicaron en gran parte del torneo al Guadalajara, además de las decisiones de llevarse a los seleccionados en plena Liguilla.