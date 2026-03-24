Una de las grandes discusiones que surgen en torno a la Selección Mexicana es si Raúl Rangel merece la titularidad sobre Guillermo Ochoa. Uno de los exjugadores de Chivas que apoya al Tala es Oswald Sánchez, quien aplaude la carrera de Memo.

No hay dudas de que el guardameta rojiblanco vive uno de los mejores momentos en la Liga MX debido a que solamente cometió un dos errores en el Clausura 2026, atajada ante Querétaro y gol recibido ante Atlas. Sin embargo, ante la Pandilla de Nuevo León fue clave con dos atajadas en el inicio y el final del partido.

A pesar de que Raúl Rangel vive un gran momento hay muchos cuestionamientos sobre si debe ser titular, mientras que desde Ciudad de México hay varios medios de comunicación que quieren ver nuevamente a Guillermo Ochoa como titular de la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Oswaldo Sánchez no dudó en afirmar que quien debe ir de inicio es el futbolista de Chivas.

Le sale nueva competencia a Raúl Rangel

“Las actuaciones del Tala Rangel han sido magistrales, si no recuerdan nada más su partido ante Rayados salvando a su equipo en el último minuto. Su nivel ha venido en ascenso, que tiene buen juego aéreo, que tiene buena presencia física. Parece sobrio. Pareciera que ya tendría 10 o 15 años jugando en primera división y no es que no tenga tanto, tendrá tres años siendo titular”, comentó el exjugador rojiblanco a Claro Sports. Y agregó: “El Vasco lo ve de esa forma que él es el portero titular en la Selección. El Tala se lo ha ganado a pulso”.

¿Qué opina Oswaldo Sánchez sobre Guillermo Ochoa?

Por otro lado, en la misma entrevista Oswaldo Sánchez señaló que aplaude la carrera de Guillermo Ochoa, pero que debe dar un paso al costado. “Es uno de los históricos del futbol mexicano junto a (Jorge) Campos. No hay comparación con los demás. Pero el tema es muy sencillo y es más para analizar que todo futbolista que cuando llega a una edad me parece que tienen que darle paso a las nuevas generaciones. (…) Insisto me parece que no hay objeción en que el titular indiscutido es el Tala Rangel”, cerró Oswaldo.