Lo sucedido en Nuevo León ha dejado mucha tela para cortar porque Chivas logró una victoria agónica ante Rayados de Monterrey. Una de las imágenes que no para de circular en las diferentes redes sociales es el abrazo que le da Gabriel Milito a Bryan González, por lo que Jesús Bernal reveló que no es casualidad porque es muy paternal con los jóvenes del equipo.

Uno de los grandes méritos en la contratación del técnico argentino es que se siente identificado con el proyecto de puro mexicano. A ello hay que agregarle que a diferencia de Matías Almeyda, Antonio Mohamed, Víctor Manuel Vucetich o Ricardo Ferretti es un técnico que le gusta marcar la diferencia con jóvenes desde las fuerzas básicas, por lo que no es casualidad que le dé minuto de a poco a Gael García Ortega, Samir Inda, Sergio Aguayo y otros.

Por otro lado, el fin de semana Chivas tuvo que batallar durante 15 minutos ya que Rayados de Monterrey descontó en un partido que era un baile. De todas maneras, una de las imágenes que da vuelta en todo México es el abrazo que le dio Gabriel Milito a Bryan González porque se culpó por los dos que recibió el Guadalajara y el penal que cometió. Tras lo sucedido Nuevo León, Jesús Bernal comentó en ESPN que no es casualidad la actitud del argentino con el Cotorro.

Gabriel Milito tuvo un abrazo fraternal con Bryan González. (Foto: IMAGO7)

“Él tiene digamos dos grupos de jugadores. Los de más edad, sus líderes, y sus hijos, los más jóvenes. Y vos ves apapachos, abrazos, les habla al oído y es muy paternal con los jugadores de 24 años siempre está muy pegados con ellos. Ya con los más grandes no tanto, marca un poco más de distancia. Con los jóvenes así es totalmente paternal Gabriel Milito”, reveló.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar el próximo domingo cuando enfrente a Atlas en un amistoso en Estados Unidos. Por otro lado, en el Clausura 2026 volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron.