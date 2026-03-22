Chivas volvió a demostrar que está para tener un enorme Clausura 2026 debido a que le dio un baile a Rayados de Monterrey, pero casi se le escapa pro errores defensivos. Uno de los grandes responsables de lo que vivió el Guadalajara en el final del partido fue Bryan González, quien tuvo que ser consolado por Gabriel Milito tras el penal que atajó Raúl Rangel.

Sin dudas el Rebaño Sagrado desplegó un brutal partido debido a que se llevó por delante a un equipo que no vive su mejor momento, pero que en su plantilla tiene un talento brutal. Por esta razón toda la afición rojiblanca quedó fascinada por el baile que le estuvo dando baile durante 80 minutos.

En los últimos 10 minutos Chivas se confió, Rayados de Monterrey creció y llegaron los goles tras errores defensivos en la zona de Bryan González, quien venía de marcar un golazo. A su vez, en el último minuto del partido cometió un penal para que la Pandilla se robe un partido que no merecía por lo demostrado, pero Raúl el Tala Rangel se vistió de héroe y no dejó que caiga el tercero.

Bryan González anotó un golazo a Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue cómo Gabriel Milito, como si fuera un padre, consoló a un Bryan González destruido porque entendió que todo lo que se vivió innecesariamente fue por su culpa. En un video publicado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, el entrenador argentino se acerca para saber qué le pasaba y el Cotorro le señala que fue su culpa, por lo que lo abraza, le habla, lo vuelve a abrazar y se lo lleva al vestidor.

Gabriel Milito tuvo que rescatar a Richard Ledezma de una expulsión

En el mismo video que publicó José María Garrido en su canal de YouTube se ve que tras el penal que atajó Raúl Rangel, Richard Ledezma le grita al cuarto árbitro, protesta y le hace un corte de manga. En ese momento Gabriel Milito lo separó, le habló al auxiliar y luego lo sacó del campo de juego para que se vaya al vestuario a bajar la calentura en las duchas.