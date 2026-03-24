Esta semana no es una más debidos a que la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en una fecha FIFA en la que se empezará a definir el once titular para el debut ante Sudáfrica en el Mundial 2026. De cara a la cita mundialista Christian Martinoli confirmó lo que muchos aficionados de Chivas piensan al señalar que no sería extraño que Javier Aguirre no solo convoque a seis o cinco jugadores rojiblancos, sino que sean titulares en el primer encuentro mundialista.

No hay dudas de que el Guadalajara vive un momento extraordinario en la Liga MX ya que no solo es el puntero, sino que además es una aplanadora. Ante Toluca fue superado, pero compitió; mientras que ante Cruz Azul se lo llevó por delante y perdió por la mínima diferencia.

Este enorme momento de Chivas llevó a que en el 2026 Javier Aguirre no solo tenga en cuenta a más de dos jugadores del Rebaño Sagrado, sino que además sea la base del Tri. Para enfrentar a Portugal y Bélgica el Vasco repitió esta ecuación y muchos chivahermanos empiezan a pensar que el cuadro titular del Tri será con los jugadores de Gabriel Milito.

El equipo de Gabriel Milito da de qué en hablar en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Christian Martinoli confirmó lo que muchos aficionados rojiblancos piensan de la Selección Mexicana y el Guadalajara. “No nos extrañe y con lo bien trabajado que el Guadalajara no dudemos que sean cuatro o cinco jugadores de Chivas en el equipo titular para arrancar el mundial. Si el equipo anda más o menos bien están enganchados cuatro o cinco, se conocen, se van a impregnar”, analizó el reconocido periodista en Los Protagonistas.

¿Qué jugadores de Chivas pelean por jugar el Mundial 2026?

De cara a la próxima Copa del Mundo, son tres jugadores de Chivas que tendrían asegurada su presencia en el Estadio Banorte el próximo 12 de junio: Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo. A ellos se suman tres futbolistas que pelean por un lugar en la lista final: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González.