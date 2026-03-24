Lo sucedido entre Chivas y Rayados de Monterrey deja aún mucha tela para cortar debido a que salen más detalles sobre la agónica victoria por 3-2. En las últimas horas se dio a conocer más detalles del duro regaño de Gabriel Milito, ya que señalan que no quiso dar la conferencia de prensa primero y que fue una de las más duras que le dio el entrenador argentino a los jugadores en su gestión.

En el Gigante de Acero el Rebaño Sagrado mostró las dos de su moneda debido a que pasó de darle un verdadero baile a una de las plantillas más costosas a estar rezando para que Raúl Rangel se saque la espina y ataje un penal. Finalmente, los tres puntos viajaron para el Guadalajara con un equipo que volvió golpeado porque quedó un sabor muy agridulce.

Tras lo sucedido en Nuevo León no paran de surgir detalles sobre cómo se vivió el penal que falló Uros Durdevic, la pelea Richard Ledezma, entre otras situaciones. En las últimas horas, César Huerta reveló que tras los 90 minutos Gabriel Milito no se guardó nada y que dio el regaño más duro desde que es entrenador de Chivas porque entiende que no se puede repetir este tipo de actuaciones en la Liguilla.

Gabriel Milito no se guardó nada en Chivas vs. Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

“Entendió que era un momento de pegar un buen jalón de orejas porque lo que ocurrió en la cancha del BBVA no se podía dejar pasar así nada más, que no era nada más una cuestión de ‘Ah ganamos, pero que no vuelva a pasar esto ¿eh?’ No señor. Había que poner tanto hincapié en lo negativo del partido, que son los últimos 15 minutos, tanto hincapié en ello como si se hubiera perdido el partido. Que no se perdió, se ganó, qué chingón. Pero había que reaccionar como si se hubiera perdido y cuenta la gente que estuvo ahí que la reprimenda, el regaño la voz levantada de Gabi Milito fue dura, fue fuerte, no ofensiva”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “Cuenta la gente que estuvo por ahí que se hizo mucho énfasis en algo que ya les había platicado aquí que los dos partidos anteriores el equipo había trabajado muy bien con la consigna de no caer en exceso de confianza ante dos rivales de poca monta que iba el Guadalajara a enfrentar a Santos y a León. Y el cuerpo técnico ordenó sobre todo un trabajo mental enfocado en hacer que el equipo se mantuviera siempre muy concentrado y no cayera en excesos de confianza que el equipo no por ver enfrente a un equipo aparentemente fácil dijera ‘Ah con el puro vuelo la gano’. No que se mantuviera bien enfocado, muy respetuoso el rival y que hiciera el trabajo serio. Se hizo mucho énfasis en esto la noche del sábado en el estadio BBVA para decirle al equipo ‘Si lo hiciste contra estos tienes que hacerlo contra estos también. No porque veas a un equipo importante perder 3 a 0 te vas a relajar pensando que ya eres bien chingón porque lo tienes abajo 3 a 0’”.

¿Gabriel Milito ofendió a uno de los jugadores de Chivas?

En el mismo reporte, César Huerta reveló que era tal el enojo de Gabriel Milito que no cumplió con el reglamento de la Liga MX que indica que el técnico visitante debe dar primero la conferencia de prensa. A su vez, comentó que a diferencia de otros entrenadores, el entrenador argentino marcó todos los errores, pero sin faltar el respeto.

“Lo mejor de todo sin que esto trastoque la estabilidad interna del equipo Eso es lo que me da tranquilidad porque cuando pregunté ‘Oye ¿y no se le fue una palabra de más que alguien se pueda sentir ofendido?’ Me dijeron ‘No. Fue un regaño bien’. No se le fue una palabra de más. No ofendió a nadie. No dijo algo de lo que luego se vaya a arrepentir Milito. (…) Según lo que se cuenta la reprimenda ha sido bien enfocada sin ocasionar disgustos, sin ocasionar divisiones que eso es muy importante como importante era también no dejar pasar esto por alto y señalarlo para que el equipo no lo vuelva a hacer”, cerró César Huerta.