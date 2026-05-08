Chivas disputará este sábado uno de los partidos más importantes de todo el semestre cuando enfrente a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. El Guadalajara necesita ganar por dos goles de diferencia para eliminar a los felinos y avanzar a semifinales, motivo por el cual Gabriel Milito y sus jugadores deberán ejecutar prácticamente un partido perfecto si quieren mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.

En ese sentido, existe una debilidad defensiva que Tigres detectó desde el partido de ida y de la cual logró sacar ventaja inmediatamente. Se trata de los tiros de esquina cobrados al primer poste, una jugada que complicó constantemente al Guadalajara y que incluso terminó convirtiéndose en gol para los felinos. De hecho, la anotación cayó apenas en el segundo intento de Tigres utilizando esa fórmula, algo que claramente encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico rojiblanco.

Tomando en cuenta que Chivas está obligado a ganar por dos anotaciones, cualquier descuido defensivo podría terminar costándole demasiado caro al equipo. Un gol de Tigres obligaría inmediatamente al Guadalajara a marcar uno más para mantenerse con posibilidades de avanzar, razón por la cual Gabriel Milito y sus futbolistas deberán estar especialmente atentos a este tipo de jugadas, evitando darle cualquier oportunidad al conjunto universitario.

Y es que en el partido de ida disputado en el Volcán, el Guadalajara parecía tener controlado gran parte del encuentro hasta que cayó precisamente el primer gol de Tigres. A partir de ahí, en el segundo tiempo, los felinos comenzaron a manejar mejor los tiempos del partido y el escenario cambió por completo para el Rebaño Sagrado. Ahora, en la vuelta y comenzando ya con desventaja en el marcador global, Chivas deberá cuidar absolutamente cada detalle para evitar que nuevamente sea Tigres quien marque el ritmo del compromiso.

Chivas saldría con dos delanteros para salir con una táctica más ofensiva

De acuerdo con información del periodista David Medrano, Gabriel Milito apostaría por una alineación mucho más ofensiva para buscar la remontada, utilizando desde el inicio a Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín como dupla en ataque. Esto provocaría que Chivas asuma mayores riesgos dentro del partido, por lo que además de buscar los goles necesarios, el Guadalajara también deberá cuidar muy bien los espacios que deje en defensa para impedir que Tigres aproveche el contragolpe.