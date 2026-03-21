Chivas es uno de los más grandes candidatos al título de este Clausura 2026, por lo que está obligado a refrendar esa etiqueta jornada a jornada, en donde en esta ocasión deberá emplearse a fondo para enfrentarse a unos desesperados Rayados en la cancha del Estadio BBVA.

Previo al arranque de la jornada 12, el Guadalajara marchaba en la cima de la tabla de posiciones con 27 unidades tras ponerse al corriente con el duelo de media semana frente al Club León, por lo que desean mantenerse en esa posición de privilegio.

Hay que recordar, que para asegurar el cuarto lugar general, por lo menos, se requiere de 30 puntos en la fase regular según el promedio de los más recientes 11 torneos, por lo que la escuadra tapatía ya estaría muy cerca de esa cifra que le permita recibir en casa los juegos de Vuelta de la Liguilla.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.