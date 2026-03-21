La generación de futbolistas que consiguieron múltiples campeonatos entre el 2015 y el 2018 dejó una huella imborrable en el corazón de millones de aficionados de Chivas, en donde sin duda, el personaje más querido es el entrenador Matías Almeyda.

El Pelado siempre destacó por su calidad humana, que contagió ánimos y confianza entre los futbolistas que alcanzaron su mejor versión durante esos años, retribuyéndole al club cinco campeonatos en menos de tres años.

Es por eso que el todavía jugador del Guadalajara, Alan Pulido, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que el entrenador argentino, que hoy dirige al Sevilla de España, convivió con niños con Síndrome de Down, que se viralizó en redes sociales.

Lo curioso es que el delantero lo compartió con las palabras: “The Best (El Mejor, en español), recordando los buenos momentos que vivieron juntos en la Perla de Occidente en el que conquistaron una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.

Matías Almeyda siempre apoya fundaciones que ayudan a niños con Síndrome de Down

El Pelado siempre ha sido empático con las personas que tienen Síndrome de Down debido a que su sobrina, Clarita, es una persona importante en su vida y que vive con esta situación.

El argentino ha manifestado en muchas ocasiones de que Clarita fue pieza clave para poder salir de problemas de depresión que vivió durante algunos años y que inclusive le obligaron a hacer una pausa a su carrera como futbolista profesional.

Cortesía: Matías Almeyda

¿Qué pasará con Alan Pulido?

La directiva del Guadalajara ha dejado de buscarle acomodo a Alan Pulido en cualquier otro club debido a la mala actitud que ha demostrado desde hace varios meses, por lo que todo parece indicar de que le cumplirán su deseo de pagarle todo su contrato, pero quedará congelado sin poder jugar durante todo el 2026.