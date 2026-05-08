Amaury Vergara se unió a la celebración de los 120 años de Chivas con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Chivas vive este viernes 8 de mayo una fecha muy especial al celebrar su 120 aniversario, en medio de una semana llena de emociones y tensión para el club rojiblanco. El Guadalajara no solo viene de protagonizar un conflicto directo con la Selección Mexicana por el tema de los convocados al Mundial, sino que además está a horas de disputar la vuelta de una eliminatoria muy complicada ante Tigres, donde necesita una remontada para avanzar a semifinales.

A pesar de todo el ruido alrededor del equipo, en Verde Valle el ambiente sigue siendo de orgullo y celebración. Prueba de ello fue el mensaje que publicó Amaury Vergara en sus redes sociales, el cual, aunque fue bastante breve, dejó muy claro el sentimiento que tiene hacia la institución y el enorme peso que representa dirigir al Guadalajara.

“Te amo, Chivas. Felices 120 años de orgullo, legado, tradición y grandeza”, escribió Amaury Vergara en su cuenta oficial de Twitter, mensaje que rápidamente se llenó de respuestas por parte de la afición rojiblanca.

La reacción de los aficionados hacia Amaury Vergara ha cambiado notablemente en los últimos días, especialmente después de que enfrentara públicamente a la Selección Mexicana para defender los intereses del Guadalajara y exigir que se respetaran los acuerdos establecidos con los jugadores convocados. Debido a ello, muchos aficionados aprovecharon el aniversario para agradecerle el respaldo al equipo y también para mostrar ilusión de cara a una posible remontada ante Tigres este sábado.

Amaury Vergara puso fin a la polémica entre Chivas y la Selección Mexicana.

Por ahora, el Club ha realizado distintas actividades con abonados y aficionados para conmemorar el aniversario, aunque todo apunta a que también se preparan sorpresas especiales en el Estadio Akron para el partido contra Tigres. En Chivas esperan que la celebración por los 120 años también pueda venir acompañada de una alegría deportiva que mantenga vivo el sueño del título.

Afición de Chivas le pide a Amaury Vergara voltear a ver al equipo femenil

Aunque la mayoría de los comentarios hacia Amaury Vergara fueron positivos, también hubo espacio para las exigencias de la afición rojiblanca. Muchos seguidores aprovecharon el aniversario para pedirle al dueño del Guadalajara que le dé mayor atención al equipo femenil, luego de una nueva eliminación en Cuartos de Final y de las fuertes críticas que han recibido tanto el entrenador Antonio Contreras como la directora deportiva Nelly Simón por el presente del proyecto.