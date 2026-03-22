Después del parón por la Fecha FIFA de marzo, el Club Deportivo Guadalajara recibirá a Pumas en la cancha del Estadio Akron, como parte de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

El Rebaño Sagrado afrontará este compromiso con la motivación al máximo, luego de una dramática victoria ante Rayados de Monterrey, en la que Raúl Rangel se vistió de héroe.

Por su parte, el conjunto capitalino también llega en gran momento, tras imponerse al América en la Jornada 12, de manera que nos espera un encuentro interesante.

No obstante, uno de los futbolistas del equipo universitario jugará condicionado debido a que cuenta con cuatro tarjetas amarillas, así que de llegar a recibir una en el cotejo contra Chivas, se estará perdiendo el duelo de la Fecha 14 ante Mazatlán FC.

Se trata de Adalberto Carrasquilla, quien vio el cartón preventivo en los partidos frente a Tigres, León, Necaxa y Cruz Azul, correspondientes a la Jornada 2, 3, 10 y 11, respectivamente.

Adalberto Carrasquilla jugará limitado ante Chivas.

Cabe mencionar que el panameño se ha convertido en un elemento importante para Efraín Juárez, siendo funfamental en el medio campo del cuadro “Felino”, con un registro hasta ahora de 885 minutos disputados, divididos en 11 encuentros, 10 de ellos como titular.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Pumas?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Pumas, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, el domingo 5 de abril, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.