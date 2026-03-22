El Club Deportivo Guadalajara firmó otra grannoche al llevarse una dramática victoria ante Rayados de Monterrey en la cancha del Gigante de Acero, como parte de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

En un partido cargado de tensión y emociones hasta el último suspiro, Chivas resistió la presión y encontró en Raúl “Tala” Rangel a su figura indiscutible, luego de convertirse en el héroe al detener un penal crucial a Uros Durdevic en los instantes finales, sellando así un triunfo que sabe a golpe de autoridad.

Cabe mencionar que el triunfo del Rebaño Sagrado no solo encendió la euforia de su afición, también dejó heridas abiertas en el entorno regiomontano, ya que fuera del terreno de juego se vivieron momentos de tensión.

Uno de ellos fue el que protagonizó el periodista Jesús Hernández, mejor conocido como “El Chuyón”, quien se hizo viral en redes sociales luego de festejar con efusividad la victoria del Club Deportivo Guadalajara desde la zona de prensa del Gigante de Acero.

El video fue difundido por un periodista regiomontano, quien no tardó en manifestar su inconformidad y cuestionar la actitud de Jesús Hernández, pues a su juicio, el “Chuyón” cruzó la línea del profesionalismo.

“Sí, estaba feliz, y está bien, todos sabemos que le va al Guadalajara, eso no tiene nada de malo. Pero lo que a mí no me gusta, y lo digo aquí con él a un lado, es que lo haga en el palco de prensa del equipo rival, del club que te está abriendo las puertas para trabajar. Una cosa es el periodista y otra el aficionado, y aquí creo que le ganó el fan. Yo respeto mucho su trabajo y me parece muy buen periodista, pero en ese momento no me agradó esa actitud”, mencionó.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras vencer a Monterrey?

Con la victoria frente a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general con 30 unidades, con un balance de 10 victorias y dos descalabros.