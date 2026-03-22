El Club Deportivo Guadalajara firmó una importante victoria ante Rayados de Monterrey, en un partido donde José Castillo fue protagonista, no solo por su actuación en la cancha, sino también por el mensaje que dejó en sus redes sociales.

El futbolista de 24 años de edad compartió sus sensaciones, dejando en claro que, aunque el resultado fue positivo, el equipo aún tiene aspectos por mejorar, revelando también la clave del éxito de Chivas.

“Ganar es siempre muy importante; claro, hay detalles por mejorar, pero este grupo sabe que nada es casualidad. La humildad y el trabajo nos seguirán llevando a donde queremos estar“.

José Castillo fue autor de uno de los goles que encaminaron el triunfo del Rebaño Sagrado, confirmando con esto su buen momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que su tanto frente a “La Pandilla” no solo fue clave en el marcador, sino que también representa la confianza que Gabriel Milito ha depositado en él, respondiendo con actuaciones sólidas en momentos importantes.

¿En qué lugar se ubica Chivas y qué viene tras la victoria ante Monterrey?

Luego de la victoria ante Rayados de Monterrey, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 30 unidades, con un balance de 10 triunfos y solo dos descalabros.

Ahora, Chivas aprovechará el parón por la Fecha FIFA de marzo para enfrentar en un partido amistoso a los Rojinegros del Atlas el domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Posteriormente, se medirá a los Pumas el domingo 5 de abril, como parte de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México.