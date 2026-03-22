Chivas viene de superar agónicamente a Rayados de Monterrey debido a que pasó de ganar 3-0 a 3-2 luego de que Raúl Rangel haya atajado el penal en el último minuto a Durdevic. A menos de 24 horas de lo vivido en Nuevo León, Alex Ramírez, periodista que cubre el día a día del Rebaño Sagrado, confirmó que Gabriel Milito le dio un duro reto a sus jugadores porque el encuentro pudo haber terminado empatado.

Sin dudas ayer el Rebaño Sagrado jugó los mejores 80 minutos a lo largo de todo el campeonato porque se llevó por delante a un equipo plagado de figuras. Es cierto que tiene varios lesionados y que no vive su mejor momento, pero el Guadalajara marcó lo mismo como lo hizo ante León o Santos Laguna.

Sin embargo, los goles que fallaron Santiago Sandoval, Ángel Sepúlveda y otros dejaron vivos a Rayados de Monterrey. Tras lo sucedido en el Gigante de Acero, Alex Ramírez reveló que el entrenador argentino se mostró molesto y que no se guardó nada para marcar sus graves errores.

Gabriel Milito le dio un duro regao a jugadores tras la agónica victoria ante Rayados. (Foto: IMAGO7)

“Ayer Milito no se aguantó las ganas de decirle al equipo lo que le tenía que decir. No caer en excesos de confianza, hay que ser más contundentes, la que se pierde Sepúlveda es como para decir ‘¿Qué pasó?’ Ahí y muchos tienen que comenzar a tomar pues otro tipo de responsabilidades dentro de la actividad en partidos insisto en los cuales otro rival no te la fía y este tipo de errores también pesan y mucho”, comentó Alexis Ramírez en su canal de YouTube.

Y agregó: “Por eso es que Gabriel Milito invitó al equipo a hacer un acto de reflexión de no tener ningún tipo de exceso de confianza y también a aquellos que fallaron frente al arco que también traten de ser más contundentes. Se está llegando a una etapa en la cual Guadalajara no se puede permitir ningún tipo de error de este sentido de concentración de exceso de confianza porque al final, insisto otros planteles, que andan en el mejor momento”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar el próximo domingo cuando enfrente a Atlas en un amistoso en Estados Unidos. Por otro lado, en el Clausura 2026 volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron.