Chivas es uno de los mejores futbolistas de todo el Clausura 2026; sin embargo, la escuadra comandada por Gabriel Milito deberá tener un descanso, en donde el entrenador argentino tratará de aprovechar este ensayo en donde se enfrentará al Atlas en un duelo amistoso en Estados Unidos.

El Guadalajara no puede relajarse, sino que tendrá que aprovechar ese partido contra los Zorros para empezar a probar algunos ajustes de los que podría echar mano en la Liguilla, cuando precisamente juegue sin sus seleccionados nacionales.

Por su parte, el Atlas tratará de aprovechar ese partido para afinar detalles de cara al cierre de la fase regular, en donde quieren colarse a la Liguilla y sobre todo, conscientes de que podrían reencontrarse con el chiverío en la Fase Final del Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Atlas por el amistoso de la Fecha FIFA?

En el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlas de la Fecha FIFA?

Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá transmisión para poder ver el duelo amistoso de la Fecha FIFA entre Chivas y Atlas en México; aunque en Estados Unidos será difundido por TUDN USA; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

¿Cómo les fue en el duelo de Liga MX del Clausura 2026?

Los dos clubes de Jalisco se encontraron en la jornada 10 del torneo local, en donde protagonizaron un duelo emocionante en donde el Guadalajara se quedó con el triunfo tras remontarle a los Zorros, imponiéndose por marcador de 1-2 con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda.