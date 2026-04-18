Chivas se mantiene con la convicción de terminar la fase regular del Clausura 2026 como líder de la tabla de posiciones; sin embargo, la parte media de esta moviendo constantemente jornada a jornada, por lo que el rival del Rebaño en la Liguilla sigue siendo una incógnita.

Según los resultados registrados hasta el día de hoy en el futbol mexicano, el Guadalajara apuntaría a enfrentarse a los Tigres para la serie de Cuartos de Final, ya que se instaló en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

Hay que recordar que el chiverío no tiene asegurado el liderato, por lo que necesitaría de un triunfo más, ya sea contra Necaxa o Xolos de Tijuana para amarrar su lugar de privilegio en el torneo local.

Sin embargo, ya sin importar los resultados que se susciten, es un hecho de que el Guadalajara terminará en el top 4 de la Liga MX, por lo que es un hecho de que el compromiso de Cuartos de Final de Vuelta tendrá que pasar por el Estadio Akron.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

Así quedarían los cruces de la Liguilla del Clausura 2026

Chivas vs. Tigres

Pachuca vs. León

Pumas vs. América

Cruz Azul vs. Toluca