Chivas tiene un objetivo en mente antes de arrancar su participación en la Liguilla del Clausura 2026 y es el de cerrar la fase regular del torneo con el liderato general, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito seguirán jugando con intensidad cada partido.

Actualmente, el Guadalajara tiene 31 puntos, cifra que podrían alcanzar Cruz Azul y Pachuca si ganan sus respectivos compromisos y los tapatíos caen frente al Puebla, por lo que es necesario regresar a la senda del triunfo cuanto antes.

El chiverío podría romper tres récords institucionales en torneos cortos en este cierre de campeonato y sería la de registrar 11 triunfos , algo nunca antes conseguido; además de superar la barrera de 34 puntos, cifra que es el récord hasta el día de hoy y alargar a 12 el número de partidos sin perder en casa.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.