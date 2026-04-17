Chivas está contra todos en este Clausura 2026, ya que la escuadra rojiblanca deberá sobreponerse a muchas dificultades si desea levantar el trofeo de campeón en este semestre, por lo que el Director Deportivo del Rebaño, Javier Mier, lanzó un fuerte mensaje a la altura de la grandeza de la institución tapatía.

Los dueños de los clubes de la Liga MX decidieron que para este torneo no habría seleccionados en la Fase Final e inclusive, el Guadalajara deberá entregar las instalaciones del Estadio Akron a la FIFA para la Copa del Mundo; sin embargo, en los rojiblancos no lo ven como excusa para no ser campeones en este semestre.

El Director Deportivo, Javier Mier, dejó entrever que la comunión que existe entre el equipo y la afición es inevitable, por lo que se buscará trasladar esa relación al Estadio Jalisco en la Liguilla, asegurando que no es razón para “abrir el paraguas” como se dice comúnmente.

“El Estadio Akron es nuestra casa. La gente en los últimos partidos, con resultados en contra, empujó y se comentó desde dentro (…) Se ve que hay una comunión entre lo que pasa adentro y alrededor. Es lo que se presentó. Si es en el Estadio Jalisco, es un estadio que para nosotros tiene muchísima historia.

“Sería muy fácil empezar a decir y sacar el paraguas, pero lo que venga, como venga, estamos dispuestos a enfrentarlo y con el objetivo firme de lo que nosotros pretendemos. A darle, que es lo único que nos corresponde y en lo que tenemos control”, declaró en entrevista con Telemundo Deportes.

¿Bajas por Selección Mexicana es una excusa para no ser campeones?

Por su parte, Mier fue cuestionado sobre las ausencias que registrará el plantel de Gabriel Milito por los llamados a Selección Mexicana, en donde reiteró el punto de que no se pondrán excusas y la cantera recibirá la oportunidad de suplir a quienes se tengan que marchar.

“Con equilibrio, con estabilidad y con la mente donde nos enfocamos. Soy mucho de poner atención en lo que podemos controlar y lo que podemos controlar es el escenario que se nos presente, los jugadores que lleve y sobre ese escenario, el cuerpo técnico, jugadores y nosotros, cada uno, darle para adelante. No hay pretextos ni excusas. A final de cuentas, son oportunidades y lo vemos de esa manera.

“Por algo están en Selección, por algo tienen la jerarquía que tienen y por algo van a representar a México y claro que estamos contentos por esa parte. Así se presenta, así le entramos y con los que vayan les vamos a desear que vayan muy bien, que nos representen muy bien, queremos que a México le vaya muy bien.

“Con los que nos quedemos la vamos a pelear como la tenemos que pelear. Son oportunidades que vemos para que también aparezcan nuevos jugadores y podamos desarrollarlos de diferente forma y así se presentó y así le damos. Esto es Chivas y el que esté en Chivas sabe que cómo venga, le tenemos que entrar y entregar los resultados que merecemos”, concluyó.