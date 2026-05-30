Solo un cambio faltaba para que el Estadio Akron estuviera listo para el Mundial, y la FIFA ya lo presumió.

El Estadio Akron será una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo de 2026, convirtiéndose así en una realidad uno de los grandes sueños que tuvo Jorge Vergara cuando impulsó la construcción de una nueva casa para Chivas. El inmueble tapatío será escenario del evento deportivo más importante del planeta, consolidándose como uno de los estadios más modernos y representativos del futbol mexicano.

Sin embargo, la organización del Mundial también implica una serie de cambios obligatorios establecidos por la FIFA. Uno de ellos tiene que ver con la identidad comercial de los inmuebles, ya que durante la competencia no pueden utilizar nombres patrocinados. Por ello, el Estadio Akron dejará temporalmente de llamarse así para adoptar el nombre de Estadio Guadalajara, tal y como sucederá con otros recintos mundialistas en México y el resto del mundo.

Luego de realizar modificaciones similares en otros escenarios como el recientemente renombrado Estadio Banorte y el Estadio BBVA, la FIFA mostró imágenes de los trabajos realizados en la fachada del inmueble rojiblanco. En ellas puede apreciarse cómo fue retirado el nombre comercial para dar paso a la nueva identidad mundialista. El organismo internacional presumió las adecuaciones visuales que permitirán al recinto presentarse oficialmente como Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo.

Todo indica que este será uno de los últimos cambios importantes que se realizarán en el inmueble antes del arranque del torneo. Durante los últimos meses, el estadio recibió múltiples intervenciones para cumplir con los estrictos estándares exigidos por la FIFA. El objetivo ha sido convertir al recinto en una sede de primer nivel capaz de recibir partidos mundialistas con todas las garantías necesarias.

¿Qué cambios y remodelaciones se hicieron en el Estadio Akron para el Mundial 2026?

Entre las obras más relevantes realizadas en el Estadio Akron destacan la instalación de un césped híbrido de última generación con certificación FIFAPro, un moderno sistema de drenaje subterráneo y diversas mejoras en la infraestructura de cancha, incluyendo iluminación LED renovada y nuevas bancas para los equipos. Además, se colocaron alrededor de 600 antenas para garantizar una conectividad de internet estable y de alta capacidad durante los encuentros mundialistas, asegurando una experiencia a la altura de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.