Chivas tuvo que ceder el Estadio Akron por el Mundial, pero también Verde Valle, por lo que no podrían usarlo en Pretemporada.

Chivas tuvo que entregar el Estadio Akron a la FIFA en plena Liguilla del Clausura 2026, situación que obligó al Guadalajara a disputar la semifinal de vuelta contra Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Sin embargo, la casa del Rebaño Sagrado no será la única instalación que el Club dejará de utilizar durante el Mundial, pues también perderán temporalmente Verde Valle justo cuando arranque la pretemporada.

Y es que, aunque el plantel rojiblanco recibió cuatro semanas de vacaciones tras la eliminación, los jugadores deberán reportar nuevamente el próximo 15 de junio para iniciar la preparación rumbo al Apertura 2026. El problema es que en esas fechas Verde Valle estará ocupado por la Selección de Corea, combinado nacional al que el Guadalajara decidió rentarle sus instalaciones durante la Copa del Mundo.

Chivas no tendrá disponible Verde Valle en la pretemporada.

Esto provocará que Chivas no pueda utilizar Verde Valle durante los primeros días de la pretemporada, algo que de cualquier manera ya tendría contemplado Gabriel Milito junto con la directiva rojiblanca. Cabe recordar que las primeras jornadas de trabajo suelen enfocarse principalmente en pruebas físicas y exámenes médicos, por lo que no es indispensable entrenar todavía en cancha.

Posteriormente, el Guadalajara tiene planeado continuar su preparación fuera de la ciudad, ya sea en playa o en Barra de Navidad, tal como ha ocurrido en otras pretemporadas recientes. Por ello, en teoría no debería afectar demasiado el hecho de haber cedido Verde Valle durante el Mundial, pues el calendario del equipo parece acomodarse perfectamente a esta situación.

¿Cuándo inicia la pretemporada de Chivas y cuándo comienza el Apertura 2026?

La pretemporada de Chivas arrancará oficialmente el próximo 15 de junio, aunque como suele suceder en estos casos, los primeros días estarán enfocados principalmente en pruebas médicas y evaluaciones físicas. Después de eso, el equipo tendrá poco más de un mes para prepararse rumbo al Apertura 2026, torneo que comenzará el 16 de julio, todavía con el Mundial 2026 disputándose de manera simultánea.