Chivas continúa trabajando en realizar mejoras al Estadio Akron de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, en donde una de las exigencias de la FIFA es la implementación del pasto híbrido, el cual estarían colocando en estos momentos sobre el terreno de juego.

Hay que recordar que en el verano del 2025 se realizaron múltiples trabajos de remodelación en el coloso de Zapopan, en donde uno de los cambios más significativos fue la implementación de un nuevo césped en el recinto, lo que inclusive retrasó el debut del Guadalajara en el torneo anterior.

Sin embargo, tras el partido contra Pumas, la directiva rojiblanca anunció que se haría un nuevo cambio sobre el terreno de juego, por lo que los trabajos se encuentra en marcha y resultarían ser más drásticas de lo esperado.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, compartió un video en el que demostró que voló un dron sobre el inmueble rojiblanco, capturando algunas imágenes espectaculares del cómo se removió casi todo el césped a menos de dos meses de la Copa del Mundo.

¿Cuándo podrá jugar Chivas nuevamente en el Estadio Akron?

El Guadalajara confirmó que los trabajos se estarían realizando a marchas forzadas; sin embargo, dejó en claro que no habrá impedimento para que el Rebaño juegue en casa el próximo duelo del calendario en suelo tapatío, el cual se llevará a cabo el 18 de abril cuando reciban al Puebla.

“Cabe mencionar que tales labores se realizarán durante 11 días y todo estará listo para que se lleve a cabo el encuentro de la Jornada 15 del Torneo de Clausura 2026 entre Guadalajara y Puebla, programado para el 18 de abril”, concluyó el comunicado.