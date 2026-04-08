Una de las grandes dudas en Chivas es cuántos jugadores va a perder para la Liguilla del Clausura 2026 por el Mundial 2026. En medio de este contexto, Medio Tiempo dio a conocer que el Vasco no llevaría a la Hormiga González debido a que tendría pensado convocar a Germán Berterame , quien desde que llegó a Inter Miami no ha vuelto a anotar.

En medio de este contexto de cierre de la fase regular del Clausura 2026 y el inicio del Mundial 2026, el mercado de pases ya golpea la puerta de Chivas. El lunes Pepe del Bosque, periodista de Apuntes de Rabona, reveló que Copenhague estaría interesado en fichar a Diego Campillo, Roberto Alvarado y Daniel Aguirre . Sin embargo, tanto del Bosque como César Huerta afirman que el conjunto danés no avanzaría por el alto valor de la carta de los jugadores.

Una de las noticias más importantes de ayer la dio Tapatío porque goleó por 3-0 a Tlaxcala y se afianzó en la cuarta posición de la tabla general de posiciones. Por otro lado, Vladimir Moragrega volvió a dar de qué hablar debido a que anotó doblete para volver a ser líder de goleo de la Liga de Expansión MX . ¿Gabriel Milito lo tiene en cuenta para el Apertura 2026?

Chivas se alista de la mejor manera posible para visitar a Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. La actualidad tiene al equipo de Gabriel Milito como líder en solitario de la fase regular con 31 puntos, a cuatro de Cruz Azul y cinco de Toluca.

En medio de este contexto, el mercado de pases toca la puerta del Guadalajara debido a que revelan que Copenhague de Dinamarca estaría interesado en Roberto Alvarado, Diego Campillo y Daniel Aguirre. A su vez, afirman que Javier Aguirre no llevará a Armando González por Germán Berterame, jugador de Inter Miami. Por último, Tapatío superó a Tlaxcala por 3-0 y Vladimir Moragrega es líder en solitario de la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX.