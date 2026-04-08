Chivas se alista de la mejor manera posible para visitar a Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. La actualidad tiene al equipo de Gabriel Milito como líder en solitario de la fase regular con 31 puntos, a cuatro de Cruz Azul y cinco de Toluca.
En medio de este contexto, el mercado de pases toca la puerta del Guadalajara debido a que revelan que Copenhague de Dinamarca estaría interesado en Roberto Alvarado, Diego Campillo y Daniel Aguirre. A su vez, afirman que Javier Aguirre no llevará a Armando González por Germán Berterame, jugador de Inter Miami. Por último, Tapatío superó a Tlaxcala por 3-0 y Vladimir Moragrega es líder en solitario de la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX.