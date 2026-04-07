Chivas logró un angustioso empate ante Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito es líder en solitario de la tabla general de posiciones y el próximo sábado enfrenta a Tigres en Nuevo León.

En medio de este contexto Alan Pulido vuelve a ser noticia debido a lo que hacía mientras el Rebaño Sagrado llevaba adelante un partido clave ante los Universitarios. Por otro lado, el mercado de pases vuelve a estar presente ya que sale a la luz un nuevo pretendiente para a Armando González. Por último, el entrenador argentino reveló por qué no pone como titular a Brian Gutiérrez.

Mercado de pases: Feyenoord se interesa en Armando González

Cómo se sabe la Hormiga no para de dar de qué hablar en la Liga MX porque es líder de goleo con 12 anotaciones en 13 partidos. En medio de este contexto, Ikecarrera reveló que Feyenoord de Países Bajos es otro de los pretendientes para fichar al futbolista formado en Verde Valle. Cabe destacar que la cláusula de salida al Viejo Continente para el atacante sería de 15 millones de dólares.

Gabriel Milito explicó por qué no usa de titular a Brian Gutiérrez

Una de las gratas contrataciones que tuvo Chivas para el Clausura 2026 fue Brian Gutiérrez, quien llegó al Guadalajara tras pagarle a Chicago Fire 4 millones de dólares. La actualidad lo tiene con un gran presente en la Selección Mexicana, pero como suplente en el Rebaño Sagrado. En conferencia de prensa Gabriel Milito explicó por qué no usa de inicio al mediocampista.

“Ha iniciado en varios partidos y en otros ha finalizado. Que juegue en la Selección no significa que sea o no sea titular con nosotros, son decisiones que tenemos que ir tomando según distintas circunstancias”, comentó.

Y agregó: “En esa zona del medio tenemos muy buenos jugadores, hay que elegir. Siempre en la banca vamos a tener a algún jugador muy bueno. En este partido le tocó a Brian, pero en otro momento será otro. Es normal, pasa en cualquier equipo. Lo bueno es esto de tener buenos jugadores, considero que los tenemos”.

Alan Pulido disfrutaba de Nueva York mientras Chivas sufría con Pumas

Uno de los jugadores a los que se le acaba el contrato en el 2026 es Alan Pulido, quien fue cepillado por Gabriel Milito para este torneo y que decidió quedarse a cobrar su contrato 1.8 millones de dólares al año. En medio de este contexto, el atacante del Guadalajara fue noticia porque se mostró en Nueva York disfrutando de sus días libres.