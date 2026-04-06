El enfrentamiento entre Tigres y el Club Deportivo Guadalajara en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 no solo promete emociones dentro del terreno de juego, sino también un interesante contraste en el valor de sus plantillas.

De acuerdo con datos del sitio especializado Transfermarkt, ambos clubes se encuentran entre los más valiosos de la Liga MX, aunque con diferencias importantes en cifras.

Según la fuente antes mencionada, Chivas tiene un valor de plantilla cercano a los 85 millones de euros, lo que lo coloca como el segundo plantel más caro del futbol mexicano, únicamente por detrás del América, que lidera la lista con aproximadamente 98 millones de euros.

Por su parte, el equipo regiomontano también presume una de las nóminas más competitivas del país, aunque se ubica un poco más abajo en el ranking, ya que cuenta con un valor aproximado de 73 millones de euros, posicionándose como el quinto plantel más caro de la Liga MX.

Este fin de semana Chivas se enfrentará a Tigres en calidad de visitante.

Cabe mencionar que esta diferencia económica refleja dos proyectos sólidos, pero con enfoques distintos. Por un lado está el Rebaño Sagrado, que apuesta por talento nacional y en crecimiento, mientras que por el otro el cuadro perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que mantiene una base de jugadores experimentados y figuras internacionales.

¿Qué jugador es el más caro de Tigres y Chivas?

De acuerdo con Tranfermarkt, el jugador más caro que tiene Tigres es Ángel Correra con 9 millones de euros, mientras que por parte del Club Deportivo Guadalajara es Armando “Hormiga” González con un valor de 15 millones de euros.